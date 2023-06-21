Bayram ne zaman? 27 Haziran, 28 Haziran bayramın kaçıncı günü? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor?
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Kurban Bayramı tatili, bu yıl uzatılarak vatandaşlara uzun bir tatil fırsatı doğdu. Bayram ne zaman? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı, tatil planı yapmak isteyenler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 27 Haziran, 28 Haziran bayramın kaçıncı günü?
Bayram ne zaman? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. 2023 Kurban Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi. Kurban bayramı tatili için geri sayım başlamışken tatilin 9 güne uzatıldığı açıklandı. Peki, Bayram ne zaman? 27 Haziran, 28 Haziran bayramın kaçıncı günü? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor?
Yıllık takvime göre, Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür.
2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.
|Resmî Tatiller
|Tarih
|Tatil Günü
|Resmî Tatil Süresi
|Yılbaşı
|1 Ocak 2023
|Pazar
|1 Gün
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2023
|Pazar
|1 Gün
|Ramazan Bayramı
|20-23 Nisan 2023
|Perşembe (Arefe) - Pazar
|3,5 Gün
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2023
|Pazartesi
|1 Gün
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2023
|Cuma
|1 Gün
|Kurban Bayramı
|27 Haziran-1 Temmuz 2023
|Salı (Arefe) - Cumartesi
|4,5 gün
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|15 Temmuz 2023
|Cumartesi
|1 Gün
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2023
|Çarşamba
|1 Gün
|Cumhuriyet Bayramı
|28-29 Ekim 2023
|Cumartesi (Arefe) - Pazar
|1,5 Gün