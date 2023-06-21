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Bayram ne zaman? 27 Haziran, 28 Haziran bayramın kaçıncı günü? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor?

Bayram ne zaman? 27 Haziran, 28 Haziran bayramın kaçıncı günü? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor?

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Kurban Bayramı tatili, bu yıl uzatılarak vatandaşlara uzun bir tatil fırsatı doğdu. Bayram ne zaman? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı, tatil planı yapmak isteyenler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 27 Haziran, 28 Haziran bayramın kaçıncı günü?

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Bayram ne zaman? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. 2023 Kurban Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi. Kurban bayramı tatili için geri sayım başlamışken tatilin 9 güne uzatıldığı açıklandı. Peki, Bayram ne zaman? 27 Haziran, 28 Haziran bayramın kaçıncı günü? 2023 kurban bayramı ve arife günü ne zaman başlıyor?

Yıllık takvime göre, Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür.

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

Resmî Tatiller Tarih Tatil Günü Resmî Tatil Süresi
Yılbaşı1 Ocak 2023Pazar1 Gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2023Pazar1 Gün
Ramazan Bayramı20-23 Nisan 2023 Perşembe (Arefe) - Pazar 3,5 Gün
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2023Pazartesi1 Gün
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2023Cuma1 Gün
Kurban Bayramı27 Haziran-1 Temmuz 2023Salı (Arefe) - Cumartesi4,5 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2023Cumartesi1 Gün
Zafer Bayramı30 Ağustos 2023Çarşamba1 Gün
Cumhuriyet Bayramı28-29 Ekim 2023Cumartesi (Arefe) - Pazar 1,5 Gün
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