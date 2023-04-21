Ramazan Ayının sona ermesiyle birlikte Bayram namazına katılacak olan Müslümanlar internet üzerinde Bayram namazı, sünnet mi farz mı? Sorusunu araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Bayram namazı, sünnet mi farz mı? Diyanet, Bayram namazı sünnet mi farz mı açıklaması! Tek başına bayram namazı kılınır mı?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günü Güneş'in doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra kılınmakta olan bir namazdır. Bayram namazı, sünnet mi farz mı? Sorusu da, Bayram namazına dair en çok merak edilmekte olan konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Bayram namazı, sünnet mi farz mı? Diyanet, Bayram namazı sünnet mi farz mı açıklaması! Tek başına bayram namazı kılınır mı?

BAYRAM NAMAZI, SÜNNET Mİ FARZ MI?

Bayram namazı, İslam dininde sünnet-i müekkede olarak kabul edilen bir ibadettir. Yani farz değildir, ancak Peygamber Efendimiz (sav) tarafından sıklıkla yerine getirilmiş ve toplumda yaygınlaştırılmış bir gelenektir. Bu sebeple, bayram namazı toplumda yaygın olarak yerine getirilen önemli bir sünnettir.

TEK BAŞINA BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Bayram namazı ile ilgili açıklamada, tek başına bayram namazı kılınmasına dair açıklama şu şekilde;

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.