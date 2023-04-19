Ramazan ayının son bulması ile birlikte başlayacak olan Ramazan Bayramı nedeniyle Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Sorusu gündeme geliyor. Bayram Namazına katılacak olanlar tarafından Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bayram namazı saati!

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşlar Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Sorusuna yanıt aramakta ve arama motorları üzerinde sorgulatmakta. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bayram namazı saati!

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramının ilk günü sabah saatlerinde kılınmakta olan Bayram namazı, bu yıl 21 Nisan sabahına tekabül etmektedir. 21 Nisan günü sabah saat 06:49'da İstanbul'da, 06:34 Ankara'da, 06:59'da İzmir'de bayram namazı kılınacaktır.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 06:49

Ankara:06:34

İzmir:06:59

Bursa: 06:49

Adana:06:27

Çanakkale: 07:00