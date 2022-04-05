Bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2022? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı ikramiyesi hangi gün hesapta olacak?
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Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar açıklandı. Vatandaşlar, Bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2022? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı ikramiyesi hangi gün hesapta olacak? merak ediyor. Peki, Ramazan bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Ramazan bayramı ikramiyesi kaç TL olacak? İşte bilgiler...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesi uygulaması bu yıl da devam ederken yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa yapılacak ödemenin tarih de belli oldu. Peki, Bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2022? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı ikramiyesi hangi gün hesapta olacak?
Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar, yaklaşık 1500 TL'ye çıkabilecek.
Bayram ikramiyeleri Nisan ayının son haftası hesaplara yatacaktır.
Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak.
Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye, geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar, yaklaşık 1500 TL'ye çıkabilecek.