Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? araştırılıyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? gündeme geliyor. Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı'nı beklerken hesaplara yatacak rakam ise merak konusu oldu. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? araştırılıyor. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" derken kulislerde bu rakamın yüzde 50 zamla 3 bin liraya bulabileceği konuşuluyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45'in üzerinde bir zam yapılacağı, hatta yüzde 50'yi bularak 3 bin TL olacağı konuşuluyor.