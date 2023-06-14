Bayrama sayılı günler kala emeklilerin gözü kulağı Kabine'den gelecek yeni bir açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı bayram ikramiyeleri çok merak ediliyor. Bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu? Bayram ikramiyesi ne kadar 2023? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi 2023!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bayram ikramiyeleri çok konuşuluyor. Peki, Bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu? Bayram ikramiyesi ne kadar 2023? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi 2023! İşte cevaplar…

BAYRAM İKRAMİYESİ 3000 TL Mİ OLDU?

Daha önce EYTlilerin bu bayramda çift maaş alacağı açıklanmıştı. Şimdi emeklilerin gözü kulağı bu bayramdaki ikramiyelerde. Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hesaplara yatırılacağı düşünülen 2 bin lira ikramiyeye zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda henüz resmî açıklama gelmezken, bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.