Bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?
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Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla beraber emeklilerin gündeminde ikramiyeler yer aldı. Arama motorlarında Bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? sorularına yanıt aranıyor.
Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.
Konu ile ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.
28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı ikramiyesinin 21 Haziran tarihinde yatırılması bekleniyor.
2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri:
- Kurban Bayramı 1. günü ne zaman : 28 Haziran 2023 Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. günü ne zaman : 29 Haziran 2023 Perşembe
- Kurban Bayramı 3. günü ne zaman : 30 Haziran 2023 Cuma
- Kurban Bayramı 4. günü ne zaman : 1 Temmuz 2023 Cumartesi