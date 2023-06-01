Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla beraber emeklilerin gündeminde ikramiyeler yer aldı. Arama motorlarında Bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? sorularına yanıt aranıyor.

Bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu? sorusu araştırılıyor. Müslüman aleminin en önemli zamanları arasında yer alan Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla birlikte arama motorlarında Bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? soruları araştırılmaya başladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 3000 TL Mİ OLDU?

Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.

Konu ile ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı ikramiyesinin 21 Haziran tarihinde yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri: