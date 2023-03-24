AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Peki, Bayram ikramiyesi 1000 TL mi 2000 TL mi? Emeklilerin Ramazan bayramı ikramiyesi kaç TL oldu 2023?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU 2023?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Bayram ikramiyelerine ilişkin Elitaş, "Kanun teklifinde bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı için 2 bin lira, Kurban Bayramı için 2 bin lira olmak üzere 1100 liralık ikramiyelerimizin her birine 900 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu. Toplam EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak" ifadelerini kullandı.

TORBA YASAYA EKLENECEK

Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 16 maddeden oluşan düzenlemeye emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltilmesi de eklenecek.

"7 BİN 500 LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAYACAK"

Elitaş'ın açıklamaları şu şekilde:" Gelirken bir arkadaşımız telefon açtı. 5 bin 500'ü artırıyorsunuz, 6 bin lira emekli maaşı alanların durumu ne olacak diye. Kamuoyunda herhalde soru işaretleri var. Değerli kamuoyuna şunu açıklamak istiyorum. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşıp, sayın Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete'de yayımladığı andan itibaren Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak.

Şimdi bir kısım arkadaşlar haklı olarak bir iddiada bulunuyorlar. Bizim 11 bin lira maaşımız vardı bizi niye artırmıyorsunuz. Çalışanlar, bizim şu kadar maaşımız vardı diye ifade ediyorlar. Emekli maaşı, sosyal güvenlik çatısı olan herkesi kapsıyor, 15 milyon kişiyi kapsıyor. Yani bizim asgari ücrete kanunen zam yapabilmemiz mümkün değil. Sadece emekli maaşlarıyla ilgili en düşük emekli maaşlarıyla ilgili zam yapabilmemiz mümkün."