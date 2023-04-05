Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği hakkında açıklamada bulundu. Vatandaşlar ise arama motorlarında Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar? sorularına yanıt aradı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri duyurdu. Son günlerde vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar? soruları oldu. İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde ödenecektir.

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.