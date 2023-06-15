Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası emekli bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyeleri hakkındaki detaylar merak edildi ve araştırıldı. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Kabine Toplantısının ardından emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu yıl emeklilere verilecek olan ikramiye tutarı güncellendi. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIYOR?

Kabineden gelen açıklamalara göre İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Öte yandan bu bayramda EYT'liler de ikramiye alacak.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri:

Kurban Bayramı 1. günü ne zaman : 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü ne zaman : 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü ne zaman : 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. günü ne zaman : 1 Temmuz 2023 Cumartesi