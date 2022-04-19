Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi açıklamalarla ikramiyelerin yatış tarihleri duyurulurken 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? konuları araştırıldı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması bekleniyordu. Bu sene bayram ikramiyesi 1100 lira olduğu açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "İkramiyeler bin 100 lira olarak ödenecek. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

"İKRAMİYELERE ZAM YAPILMASI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Milyonlarca insanın merak ettiği bayram ikramiyesi ile ilgili konulara da açıklık getiren Bakan Bilgin, "İkramiye bin 100 lira olarak ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. 28 veya 29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." dedi.

2022 EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs gününe denk geliyor. Buna göre emekli bayram ikramiyesi 28- 29 Nisan'da ödenecek.

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