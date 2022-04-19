Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
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Emeklilere bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli olmuşken bayram ikramiyeleri ne kadar oldu sorusunun da yanıtı merak ediliyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekliler ikramiyelerin yatacağı tarihi ve ne kadar yatacağını araştırmaya başladı. Resmi makamlardan yapılan açıklamalar takip edilirken Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar konuları merak edildi. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?
Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi açıklamalarla ikramiyelerin yatış tarihleri duyurulurken 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? konuları araştırıldı.
Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması bekleniyordu. Bu sene bayram ikramiyesi 1100 lira olduğu açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "İkramiyeler bin 100 lira olarak ödenecek. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
Milyonlarca insanın merak ettiği bayram ikramiyesi ile ilgili konulara da açıklık getiren Bakan Bilgin, "İkramiye bin 100 lira olarak ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. 28 veya 29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." dedi.
Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs gününe denk geliyor. Buna göre emekli bayram ikramiyesi 28- 29 Nisan'da ödenecek.