Bayram harçlığını alan çocuklar eğlence merkezine akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da çocuklar Ramazan Bayramı'nı eğlence merkezinde geçirdi. Bayram harçlıklarını ve şekerlerini toplayan çocuklar, bayramın tadını çıkarmak için eğlence merkezlerine akın etti. Çocukların eğlenceyi doruğa çıkaran aktivitelerdeki ve gösterilerdeki anları, renkli görüntüler oluşturdu.

Birçok ailenin, bayramın birinci gününden sonraki durağı eğlence merkezi oldu. Çocuklar, eğlence merkezindeki oyuncaklara binerken, aileler de çocuklarının mutlu anlarına şahit oldu. Minikler, oyuncaklarda gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. Bayram harçlıklarını alan çocuklar tarafından eğlence merkezi dolup taştı. 7'den 70'e herkese hitap eden çeşitli eğlence ünitelerinin bulunduğu eğlence merkezinde çocuklar bayramın tadını çıkarmaya devam ediyor. Eğlence merkezi, bayramda macera, adrenalin ve heyecanı her yaştan çocuklara yaşattı. Çocuklar, animatörler ve kostümlü maskotlar eşliğinde doyasıya eğlendiler, aileler de bu anların fotoğraflarını ve videolarını çekerek ölümsüzleştirdiler.

Çocuklar Ramazan Bayramı'nı eğlenerek geçirdi

Aileleriyle birlikte eğlencenin tadını çıkaran çocuklar, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde büyüklerini ziyaret ederek harçlık ve şeker topladıklarını, ikinci gününde ise eğlence merkezine geldiklerini söyledi. Çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını ifade eden çocuklar ile Ramazan Bayramı çoşkusu daha da arttı.