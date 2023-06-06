Kurban Bayramına az bir süre kala vatandaşlar tarafından bayram harçlığı nasıl alınır sorusu araştırılıyor. PTT üzerinden Kurban Bayramı harçlık başvurusu yapılır mı merak konusu oldu. Peki, Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? PTT Kurban Bayramı harçlığı nasıl alınır? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI HARÇLIK BAŞVURUSU! Kurban Bayramına sayılı günler kala PTT bayram harçlığı gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından bayram harçlığı başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. İnternet üzerinden bayram harçlık başvurusu yapılabilir mi merak konusu oldu. Peki, Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? 2023 Kurban Bayramı harçlığı başvurusu! PTT Kurban Bayramı harçlığı nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurban Bayramı vesilesiyle E-Devlet Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı başvurularının yapılacağı iddiaları gündeme gelmiştir. Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak ve sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi görevlerinin bulunmadığı açıklanmıştır. Diğer Açık kapı başvuruları E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Açık kapı başvurularınızda bulunmak için AÇIK KAPI BAŞVURU! yazısına tıklayınız.

BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NEDİR?

E-Devlet üzerinden yapılan duyuru ile bayram harçlığı hakkında açıklama yapılmıştır. Yapılan açıklamada, Bayram harçlığı tarzında sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır.