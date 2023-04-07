İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ardından gelen Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor, hangi gün bitiyor? Sorusu birçok Müslümanın gündeminde yer almakta. Peki, Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor, hangi gün bitiyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Oruç, namaz ve diğer ibadetleri yerine getirirken bir yandan da Ramazan ayı günleri geçmeye devam etmekte. Hz. Peygamber'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı bu ay, birçok Müslüman tarafından heyecanla kutlanırken aynı zamanda ibadetlerini yapmaya devam ediyor. Peki, Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor, hangi gün bitiyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

BAYRAM HANGİ GÜN?

Ramazan bayramı 21 Nisan, Cuma gününe tekabül etmektedir Ve Ramazan ayı son bulmaktadır. Ayrıca Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak da bilinmektedir. 6 Nisan tarihi itibariyle Ramazan ayının bitmesine ve Ramazan Bayramının başlamasına 14 gün bulunmakta. 14 Gün sonra Ramazan bayramı 21 Nisan, Cuma gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor.