Kurban Bayramı kaç gün sürüyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından bayramın hangi gün biteceği araştırılıyor. Peki, Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün? 2023 Bayram hangi günler? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı kaç gün süreceği araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından bayramın hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. Bayramın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün? 2023 Bayram hangi günler? Detaylar haberimizde...

BAYRAM HANGİ GÜN BİTİYOR?

Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Bayramın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak 1 Temmuz Cumartesi günüyle sona erecektir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar