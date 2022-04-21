Bayram haftası tatil mi? 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
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Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, bayramı tatili kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak ve bayram haftası tatil mi merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
Ramazan bayramı tatili 9 gün mü olacak ve bayram haftası tatil mi soruları gündeme geliyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayram haftası tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Bayram haftası tatil mi? 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Detaylar haberimizdedir…
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1 Mayıs arefesi ve 4 Mayıs Çarşamba günü bitecektir. Perşembe ve Cuma günü tatil olacağına ilişkin henüz güncel bir açıklama yapılmamıştır.
Ramazan Bayramı 1 Mayıs (arefe) ve 4 Mayıs arasındadır. Bayramın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Bayramın son günü 4 Mayıs Çarşamba günüdür.
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma