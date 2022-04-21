Bayram haftası tatil mi? 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? - Haberler

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Bayram haftası tatil mi? 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Haberler.com - Gündem
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Bayram haftası tatil mi? 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, bayramı tatili kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak ve bayram haftası tatil mi merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Ramazan bayramı tatili 9 gün mü olacak ve bayram haftası tatil mi soruları gündeme geliyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayram haftası tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Bayram haftası tatil mi? 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Detaylar haberimizdedir…

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1 Mayıs arefesi ve 4 Mayıs Çarşamba günü bitecektir. Perşembe ve Cuma günü tatil olacağına ilişkin henüz güncel bir açıklama yapılmamıştır.

Ramazan Bayramı 1 Mayıs (arefe) ve 4 Mayıs arasındadır. Bayramın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Bayramın son günü 4 Mayıs Çarşamba günüdür.

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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