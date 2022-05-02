Bayram günü otobüs ücretsiz mi? 2 3 Mayıs Bayramda toplu taşıma İETT ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi olacak? Bayramda otobüsler bedava mı?

Bayramda otobüsler ücretsiz mi? İstanbullular, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konu hakkında bir açıklama yaparak 1-4 Mayıs tarihlerindeki sefer programını açıkladı. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? Bayramda otobüsler ücretsiz mi olacak? Bayramda otobüsler bedava mı? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz? İşte bilgiler...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için, güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.

5 VE 6 MAYIS'TA HAFTA İÇİ SEFER DÜZENİNE GEÇİLECEK

İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak. Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.

1-4 MAYIS'TA HAFTA SONU SEFER TARİFESİ UYGULANACAK

Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arasında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak."

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