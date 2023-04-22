Bayram Gelmiş Neyime sözleri! Bayram Gelmiş Neyime şarkısı DİNLE! Bayram Gelmiş Neyime şarkısını kim söylüyor?
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Bayram Gelmiş Neyime şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram Gelmiş Neyime şarkısının sözleri merak konusu oldu. Peki, Bayram Gelmiş Neyime şarkısının sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Bayram Gelmiş Neyime sözleri! Kullanıcılar tarafından Bayram Gelmiş Neyime şarkısının sözleri araştırılıyor. Birçok sanatçının seslendirdiği Bayram Gelmiş Neyime'nin sözleri merak konusu oldu. Bayram Gelmiş Neyime dinle! Bayram Gelmiş Neyime sözleri! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Bayram Gelmiş Neyime şarkısı!
BAYRAM GELMİŞ NEYİME ŞARKI SÖZLERİ!
Geceler yarim oldu anam anam garibem
Ağlamak karım oldu anam anam garibem
Evvel böyle değildim anam anam garibem
Sebebim zalim oldu anam anam garibem
Bayram gelmiş neyime anam anam garibem
Kan damlar yüreğime anam anam garibem
Yaralarım sızlıyor anam anam garibem
Gülmek benim neyime anam anam garibem