Bayram gecesi ne zaman, bu gece mi? 27-28 Haziran Kurban Bayramı günü ve gecesi ne zaman?

Kurban Bayramı'nın ilk günü yarın olacak. Gecesi ise bu gece yani gününden bir önceki gece olacaktır. Vatandaşlar Kurban Bayramı gecesinin ve gündüzünün ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Bayram gecesi ne zaman, bu gece mi? 27-28 Haziran Kurban Bayramı günü ve gecesi ne zaman? İşte detaylar...