Üye Girişi
Haberler
Bayram gecesi ne zaman, bu gece mi? 27-28 Haziran Kurban Bayramı günü ve gecesi ne zaman?

Bayram gecesi ne zaman, bu gece mi? 27-28 Haziran Kurban Bayramı günü ve gecesi ne zaman?

Gündem Haberleri

Kurban Bayramı'nın ilk günü yarın olacak. Gecesi ise bu gece yani gününden bir önceki gece olacaktır. Vatandaşlar Kurban Bayramı gecesinin ve gündüzünün ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Bayram gecesi ne zaman, bu gece mi? 27-28 Haziran Kurban Bayramı günü ve gecesi ne zaman? İşte detaylar...

İl il Kurban Bayramı namaz saatleriİl il Kurban Bayramı namaz saatleri

Zilhicce'nin 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günü olmaktadır. Peki, bu sene Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı gecesi ne zaman, bu gece mi? İşte bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. günü : 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü : 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü : 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. günü : 1 Temmuz 2023 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI BAYRAM GECESİ NE ZAMAN, BU GECE Mİ?

Kurban Bayramı'nın 1. günü yarın yani 28 Haziran Çarşamba günü olacaktır. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için Bayram gecesi bu gece yani 27 Haziran Salıyı 28 Haziran Çarşambaya bağlayan gece olacaktır.

Kurban bayramı gecesi 2023 : 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece

Kurban bayramı günü 2023 : 28 Haziran Çarşamba

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Dini Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title