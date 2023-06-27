Bayram gecesi ne zaman, bu gece mi? 27-28 Haziran Kurban Bayramı günü ve gecesi ne zaman?
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Kurban Bayramı'nın ilk günü yarın olacak. Gecesi ise bu gece yani gününden bir önceki gece olacaktır. Vatandaşlar Kurban Bayramı gecesinin ve gündüzünün ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki, Bayram gecesi ne zaman, bu gece mi? 27-28 Haziran Kurban Bayramı günü ve gecesi ne zaman? İşte detaylar...
Zilhicce'nin 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günü olmaktadır. Peki, bu sene Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı gecesi ne zaman, bu gece mi? İşte bilgiler...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Kurban Bayramı'nın 1. günü Zilhicce ayının 10. gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. günü : 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. günü : 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. günü : 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. günü : 1 Temmuz 2023 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI BAYRAM GECESİ NE ZAMAN, BU GECE Mİ?
Kurban Bayramı'nın 1. günü yarın yani 28 Haziran Çarşamba günü olacaktır. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için Bayram gecesi bu gece yani 27 Haziran Salıyı 28 Haziran Çarşambaya bağlayan gece olacaktır.
Kurban bayramı gecesi 2023 : 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece
Kurban bayramı günü 2023 : 28 Haziran Çarşamba