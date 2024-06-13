BAYRAM'DA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ 2024 | Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar kaç gün bedava?
Kurban Bayramı'nda sayılı günler kala bayramda otoyollar ücretsiz mi sorusuna memleketine gidecek olan vatandaşların, merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar kaç gün bedava?
Köprüler ve otoyollar bayramda ücretsiz mi sorusu araştırılırken Kurban Bayramı 16 Haziran tarihi ile başlıyor ve 19 Haziran tarihinde bitiyor. Bu nedenle köprüler ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz mi merak edilen konular arasında yer alıyor. Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz? Bayramda otoyollar bedava mı? Detaylar haberimizdedir…
BAYRAM'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
15 Haziran Cumartesi: Arife Günü
16 Haziran Pazar: Bayramın 1. günü
17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. günü
18 Haziran Salı: Bayramın 3. günü
19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. günü
20 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Tatili
21 Haziran Cuma: Kurban Bayramı Tatili