BAYRAM'DA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ 2024 | Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar kaç gün bedava?

Köprüler ve otoyollar bayramda ücretsiz mi sorusu araştırılırken Kurban Bayramı 16 Haziran tarihi ile başlıyor ve 19 Haziran tarihinde bitiyor. Bu nedenle köprüler ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz mi merak edilen konular arasında yer alıyor. Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz? Bayramda otoyollar bedava mı? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

15 Haziran Cumartesi: Arife Günü

16 Haziran Pazar: Bayramın 1. günü

17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. günü

18 Haziran Salı: Bayramın 3. günü

19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. günü

20 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Tatili

21 Haziran Cuma: Kurban Bayramı Tatili