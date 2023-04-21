21 Nisan itibari ile Ramazan Bayramı başladı. Vatandaşların gündeminde ise marketlerin açık olup olmadığı soruları yer aldı. Çoğu işletmenin bayramın ilk günü kapalı olması sebebiyle arama motorlarında Bayram'da marketler açık mı 2023? Bayramda BİM, A 101, ŞOK, Migros açık mı, saat kaçta açılıyor? Marketler bugün açık mı? soruları aratıldı.

Bayram'da marketler açık mı 2023? sorusunu arama motorlarında vatandaşlar araştırıyor. Ramazan Bayramı heyecanı devam ederken bayramda marketlerin açık olup olmadığı araştırıldı. Arama motorlarında en sık aratılan sorular arasında ise Bayram'da marketler açık mı 2023? Bayramda BİM, A 101, ŞOK, Migros açık mı, saat kaçta açılıyor? Marketler bugün açık mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

BAYRAM'DA MARKETLER AÇIK MI 2023?

Bayram'da marketlerin açık olup olmadığı hakkında marketlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat geçtiğimiz bayramlarda marketler bayramın ilk günü hizmet vermemişti. Bayramın ikinci ve üçüncü günü hizmete devam edilmişti. Ramazan Bayramı 23 Nisan günü sona eriyor.