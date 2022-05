Bayram arifesinde şehit aileleri şehitliğe akın etti

ANKARA - Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret edip dualar okudu.

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği'ne geldi. Şehitlerinin kabirlerini ziyaret eden aileler, mezarları temizleyip çiçekleri suladı, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler ise gelen diğer ailelere çikolata ikram etti.

"Vatan için canını verdi, genç yaşta şehitlik mertebesine ulaştı"

1998 yılında şehit olan Şehit Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz Kılıç'ın kardeşi Okay Kılıç, "O bizim canımız, her şeyimiz. Vatan için canını verdi, genç yaşta şehitlik mertebesine ulaştı. Ziyaret ederek onu yalnız bırakmıyoruz. Şehitler ölmez, onlar gelen gideni görüyorlar, farkındalar. Yaşadıklarına inanıyoruz Allah'ın izniyle. Burada çiçeklerini suluyoruz, bakım yapıyoruz, bütün şehitlerimizi geziyoruz onları yalnız bırakmıyoruz. Hayat fani tabi ki hepimiz öleceğiz. Onlar şehitlik mertebesine ulaştı, bu vatan için canlarını verdiler. İnşallah vatandaşlarımızın hepsi bunun farkında olur. Şehitlerimizin bizim için bir örnektir. Bu vatanı sahipleniriz, hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Birlik ve beraberlik içinde onlara yakışır bir şekilde yaşarız" diye konuştu.

"Yüzden kabir ziyaretinden daha çok annemi ziyarete geliyormuşum gibi"

Merasim Sokak saldırısında şehit olan Meryem Yılmaztürk'ün oğlu Berk Yılmaztürk, "Her bayramdan çok her hafta geliyoruz. Sık sık gelmeye çalışıyoruz ama bayramlar daha ayrı oluyor tabi. Ayrı bir havası var buranın, ayrı bir ortamı var. İnsanlar huşu içinde dua ediyor burada. Buraya geldiğimizde dua ediyoruz. Zaten şehitlikler genelde mezarlıklardan farklı. Kabir gibi değil de sanki burada canlı duruyormuş gibi içimizi rahatlatan bir havası var buranın. O yüzden kabir ziyaretinden daha çok annemi ziyarete geliyormuşum gibi. Ananem Kırıkkale'de oturuyor. Buraya her geldiğimde her göstermeye çalışıyorum onu telefonla arayarak. Kameradan dua ediyor oradan, konuşuyor annemle. Onun da içi rahatlıyor. Çok üzülüyor, kolay bir şey değil. Annem şehit oldu, öldü diye üzülmüyoruz. Çünkü şetler ölmedi bunu biliyoruz" dedi.