Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan adayı ise Bayram Ali Dede. Bayram Ali Dede nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BAYRAM ALİ DEDE KİMDİR?

Bayram Ali Dede, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.