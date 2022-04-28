Bayram 9 gün oldu mu? Bayram tatili 9 gün oldu mu? 9 gün tatil oldu mu?
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Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar Ramazan Bayramı tatil süresini merak ediyor. Son kabine toplantısının ardından konu hakkında vatandaşlar Resmi tatil açıklandı mı merak ediyor. Peki, Bayram tatili 9 gün oldu mu? 9 gün tatil oldu mu? Bayram 9 gün oldu mu?
Bayramdan sonra Perşembe Cuma tatil mi? Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar Ramazan Bayramı tatil süresini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. 1 buçuk saat süren toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Bayram 9 gün oldu mu?Bayram tatili 9 gün oldu mu? 9 gün tatil oldu mu?
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı için kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili hakkında açıklama yapmadı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçtiğimiz günlerde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında, bayram tatilinin 9 gün olacağına dair bir bilgi verilmedi.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edildi. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba