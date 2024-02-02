Bayraktar TB3 SİHA, 30 bin feet irtifaya çıktı

İSTANBUL - Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, test kapsamında gerçekleştirdiği uçuşta 30 bin feet irtifaya çıktı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra orta irtifa performans testlerinden geçen milli SİHA, yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 30 bin feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla geçti. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla tamamladı.