Bayraktar Kızılelma'nın özelikleri nelerdir? Kızılelma ne zaman seri üretime geçecek?

Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş, kalkış kabiliyetine sahip olacak. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında aktif rol oynayacak. Peki, Kızılelma projesi nedir? Kızılelma'nın özelikleri nelerdir? Kızılelma kaç ton? Kızılelma hangi motoru kullanıyor? Kızılelma neden önemli? Kızılelma ne zaman seri üretime geçecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

Bayraktar Kızılelma özellikleri ile merak konusu haline geldi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşu gerçekleştirildiğini müjdelerken bu açıklamayla beraber binlerce vatandaş "Bayraktar Kızılelma özellikleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. peki, Kızılelma projesi nedir? Kızılelma'nın özelikleri nelerdir? Kızılelma kaç ton? Kızılelma hangi motoru kullanıyor? Kızılelma neden önemli? Kızılelma ne zaman seri üretime geçecek? Detaylar haberimizde...

KIZILELMA NEDİR?

Osmanlılarca, Hıristiyan dünyasının merkezi olan Roma'daki kilisenin kızıl bakırdan kubbesi anıştırılarak, ulaşılacak, ele geçirilecek en uzak ve en son coğrafi uç, nokta anlamında Roma ve Viyana kentlerine verilen simgesel addır.

KIZILELMA PROJESİ NEDİR?

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine Bayraktar Kızılelma adının verildiğini duyurdu. Bayraktar Kızılelma kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram hediyesi olarak paylaşılmıştı.

KIZILELMA KAÇ TON?

Agresif manevralarla hava muharebesi .Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.21 Kas 2022

BAYRAKTAR KIZILELMA NE ZAMAN UÇACAK?

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Bayraktar Kızılelma'nın 2024 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.

KIZILELMA NEDEN ÖNEMLİ?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler.

KIZILELMA HANGİ MOTORU KULLANIYOR?

Kızılelma'da Ukrayna Menşeili AI-25TLT ve AI-322F turbofan motorların kullanılması planlanıyor. Farklı gereksinimlere yönelik 1 adet AI-25TLT, AI-322F veya 2 adet AI-322F olmak üzere 3 farklı motor opsiyonu bulunacak. KIZILELMA için Motor tedarikine ilişkin geçtiğimiz dönemde Ukrayna ile sözleşme imzalanmıştı

KIZILELMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Temel Uçuş Performans Kriterleri:

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş Özellikler:

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Performans:

Azami hız: 0,6+ Mach (735 kilometre/saat (457 mph))

Muharebe yarıçapı: 500 deniz mili (930 km)

Servis tavanı: 35.000 fit (11.000 m)

Havada kalış süresi: 5 saat

G Limiti: Bilinmiyor

Teknik Özellikler