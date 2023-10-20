Bayraktar İnşaat'tan 50'nci yılına özel 50 ay vade avantajlı bir proje: Adres Ankara Evleri

50'inci yıla özel olarak 50 ay vade imkanıyla hayata geçirilen "Adres Ankara Evleri" toplamda 3 etaptan oluşacak. C40-45 dayanım gücüne sahip beton yapısı ve blok başına 80-100 adet fore kazık uygulaması ile depreme dayanıklı bir proje olan Bayraktar İnşaat "Adres Ankara Evleri", doğa dostu peyzaj alanları, hastaneye ve metroya olan yakınlığı ile başkente yepyeni bir soluk getirecek.

Toplamda 3.000 Konut ve Açık Ticaret Konsepti çarşılardan meydana gelecek olan "Adres Ankara Evleri", Metro ve Etlik Şehir Hastanesi'ne sadece 100 metre mesafede konumlanıyor.

Ayrıcalıklı olmayı "Adres Ankara Evleri" nde yaşayın

Proje, "Adres Ankara Kulüp" ile sakinlerine ayrıcalıklı bir kulüp atmosferi yaşatmaya hazırlanıyor. Çevreye duyarlı, yeşil dostu olan ve 164 bin metrekare arsa üzerinde yükselen "Adres Ankara Evleri", toplam 74 bin metrekarelik peyzaj alanı sunuyor. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu, kafe, sauna ve hamamın olacağı, Ayrıca basketbol, voleybol, futbol ve tenis kortu olarak kullanılabilen açık sahaların yanı sıra farklı yaş gruplarına göre tasarlanmış çocuk oyun alanları, iki kilometrelik yürüyüş parkuru, aile oturma mekanları ve süs havuzları ile "Adres Ankara Evleri" sakinlerini bekliyor olacak.

1.ETAP VE 2. ETAP'TA YER ALAN 2.486 KONUT VE 84 ADET TİCARİ ALANA İLGİ YOĞUN!

50'nci yıla özel olarak sunulan avantajlı fiyatlar ve vade seçenekleriyle adından söz ettiren "Adres Ankara Evleri"nde 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler yer alıyor. Konut ve ticari alanlar arasında geçişin bulunmadığı proje, bu özelliği ile de konut alanlarının güvenliğini artırıyor.

Çocukların Güvenle Oynayabileceği Alanlar "Adres Ankara Evleri"nde...

İçerisinde çocukların güvenle oynayabileceği alanlar ile ailelerin oturup dinlenebileceği parklar, komşuluk ilişkilerini ve sosyal dayanışmayı arttıracaktır. Ayrıca, ihtiyaç doğrultusunda bir ticari konsept okul olarak tasarlandı.

Yeni Cazibe ve Buluşma Merkezi "Adres Ankara Çarşı"

2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin bulunduğu projenin her türlü ihtiyaca cevap veren nitelikte daireler bulmak mümkün. Proje içerisinde planlanan "Açık Ticari Konsept Çarşı" ise bölgenin yeni cazibe ve buluşma merkezi olmaya aday. Son zamanların en yeni trendlerinden olan açık Sokak Çarşısı Tarzında tasarlanan ticari alanlar birçok önemli markayla birlikte çalışılarak projelendirildi. Şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olması planlanan "Adres Ankara Evleri"nin teslim tarihi ise MART 2025...

Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.adresankara.com adresinden ulaşabilirsiniz.