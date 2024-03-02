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Bayraktar AKINCI İHA-230 füzesi ile tam isabetle vurdu

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Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın milli olarak geliştirdiği hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI İHA-230 füzesi ile tam isabetle vurdu

TEKİRDAĞ - Bayraktar AKINCI Tiha, Roketsan'ın milli olarak geliştirdiği hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Tam isabetle vurdu

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 Füzesi ile 2 Mart 2024'te gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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