Bayraklı'da Kadın Emeği Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan beceri ve hobi kurslarına katılan kadınlar, sezon boyunca ürettikleri el emeği ürünleri görücüye çıkarıyor. Bu kapsamda 6 Haziran Salı Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda yıl sonu sergisi açılacak.

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan beceri ve hobi kurslarına katılan kadınlar, sezon boyunca ürettikleri el emeği ürünleri görücüye çıkarıyor. Bu kapsamda 6 Haziran Salı Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda yıl sonu sergisi açılacak.

Bayraklı'nın üreten kadınları, kurslarda yaptıkları takı-tasarım ve ev aksesuarlarını yıl sonu sergisinde beğeniye sunacak. Bu kapsamda 27 branşta, binin üzerinde Bayraklılı kadının el emeği ürünü vatandaşlarla buluşacak. Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'ndaki sergi, 6 Haziran Salı saat 13.00'te açılacak ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli etkinliklere sahne olacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadınların, gençlerin ve çocukların üretim süreçlerine daha çok katıldığı, sosyal yaşamda daha çok yer aldığı Bayraklı'da üreten kadınların el emeği sergisini çok anlamlı buluyoruz. Kurslarımızla yurttaşlarımıza bir yandan hobi bir yandan da meslek kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca ürettikleri ürünleri görmek, beğenilenleri satın almak için herkesi 'Kadın Emeği Yıl Sonu Sergisi'ne bekliyoruz" dedi.