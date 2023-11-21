Bayraklı Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Kurs İmkanı Sağlıyor

Bayraklı Belediyesi, kadınlara hobi ve meslek edindirme kursları açarak onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını artırıyor. Bu yıl 22 farklı branşta açılan kurslara bin 400 kadın katıldı.

Bayraklılı kadınlara hobi ve meslek edindirme kursları açarak onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını artıran Bayraklı Belediyesi, her yıl binlerce kadına ücretsiz kurs imkanı sağlıyor.

Ahşap boyamadan dikiş nakışa, kuaförlükten bilgisayar eğitimine kadar bu yıl 22 branşta açılan kurslar yine ilgi gördü. Kurslara bu yıl bin 400 kadın katıldı. Başkan Serdar Sandal, "Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar binlerce kadına kurs imkanı sağlayarak hobi ve meslek kazandırdık. Bundan sonra da hem eğlenmek hem de öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

22 kurs, binlerce mutluluk

Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan hobi ve meslek edindirme kursları yüzleri güldürüyor. Kültür ve semt merkezlerinde bu yıl 22 farklı branşta verilen kurslara katılan bin 400 kadın hem sosyalleşiyor hem de meslek sahibi olup, ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor. Alanında uzman eğiticiler eşliğinde, açılan kurslar hem eğlenme hem de öğrenme imkanı sunuyor. Aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri satarak da gelir elde edebiliyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

Bayraklıda fırsat eşitliği

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da fırsat eşitliğini sağladık. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik açtığımız kurslarla binlerce ilçe sakinimizi bir araya getiriyoruz. Hobi ve meslek edindirme kurslarıyla bir yandan toplumsal entegrasyonu sağlarken bir yandan da sosyal ve ekonomik hayata katılımları artırıyoruz. Bu kurslardan tüm Bayraklılıların yararlanmasını istiyoruz" dedi. - İZMİR