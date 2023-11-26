Bayraklı Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenledi

Bayraklı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Cahide Ahmet Dalyanoğlu Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle etkinlik düzenledi. 'Psikolojik İhtiyaçlarımızı Anlama ve Karşılama Yolları' konulu söyleşide, kadınlara duygularını kontrol etmelerinin yöntemleri anlatıldı. Başkan Serdar Sandal, "Her türlü şiddetin karşısında kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kadınlara yönelik kurslar, etkinlikler ve desteklerle örnek olan Bayraklı Belediyesi, toplumu daha bilinçli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

OLUMSUZ DUYGULARDAN KURTULMAK...

Bu kapsamda Cahide Ahmet Dalyanoğlu Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle Osmangazi hizmet binası konferans salonunda düzenlenen farkındalık etkinliğinde Psikolog Ayşe Dağdelen Özkan, kadınlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide hayatın her alanında karşılaşılan psikolojik ihtiyaçların farkına varma ve bu ihtiyaçları karşılama yolları anlatıldı. Söyleşide, olumsuz düşüncelerin ve duyguların olumlu yaklaşımlarla işlevsel hale getirilip, ikili ilişkilerde daha doğru sonuçlar doğuracağı belirtilirken kadınlar, akıllarındaki sorulara da yanıt buldu. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı.

ŞİDDETE KARŞI OMUZ OMUZA

Başkan Serdar Sandal, "Kadınlarımıza hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek hepimize düşen önemli bir görev. Tüm kadınlarımızın eşit, özgür ve güven dolu dünyada, şiddete maruz kalmadan yaşamlarını sürdürme mücadelelerinde her zaman yanlarındayız. Bayraklı Belediyesi olarak Kadın Sığınma Evi'miz ve Kadın Danışma Merkezi'miz ile de şiddetin her türlüsüne karşı kadınlarımızla omuz omuza olacağız ve desteklerimizle onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.