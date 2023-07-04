Bayraklı Belediyesi 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesine kabul edildi

Bayraklı Belediyesi, Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesine kabul edildi. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında en az lise mezunu 100 genç kadının sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi ve iş birliği yapılan firmalarda staj yapmaları sağlanacak.

Bayraklı Belediyesi, Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesine kabul edildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gençlerimizin, kadınlarımızın istihdama katılmaları, sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmeleri bizim için en önemli değerlerden biridir. Hedefimiz güçlü kadınlar, güçlü bir Bayraklı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle UNDP ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar hibe programına 'Yine Etkiliyiz' adıyla katılan Bayraklı Belediyesi, ana başvurucu olduğu projede başarılı bulundu. Aziz Sancar AR-GE Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kadınlar özelinde bir girişimcilik hareketi olarak değerlendirilen proje kapsamında, 18-29 yaş aralığında, en az lise mezunu 100 genç kadının sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi, e-ticaret ve kişisel gelişim konularında bilgi düzeylerinin artırılarak iş birliği yapılan firmalarda staj yapmaları sağlanacak.

Projeyede katılımcı 100 kadına yönelik 2 aylık eğitim programları düzenlenecek. 1 yıl boyunca sürecek projede kadınların ilgi alanlarına göre bireysel yönlendirmelerle girişimcilik fikirlerinin geliştirilmesi de sağlanacak. Proje, S.S. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Adil Kentler Derneği, İş Dünyasında Kadın Ağı Derneği (İDUKAD), Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) ile ortaklaşa yürütülecek.

Başkan Sandal da projeye ilişkin şunları söyledi:

"Bayraklı'da gençlerimizin, kadınlarımızın ekonomik hayata katılımları, istihdamda yer almaları çok önemli. Bu konuda Bayraklı Belediyesi olarak her yıl açtığımız çeşitli hobi ve meslek kurslarıyla kadınlarımıza destek oluyoruz. Son olarak katıldığımız hibe programı ile de 100 genç kadının girişimcilik fikirlerini geliştirmeyi, işbirliği yaptığımız sivil toplum örgütleri ve firmalar aracılığıyla da çalışarak gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."