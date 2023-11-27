Bayraklı Belediyesi, 60 Yıllık Kentsel Dönüşüm Hayalini Gerçeğe Dönüştürüyor

Geride kalan 4,5 yıllık süreçte, Bayraklı'nın yüzde 70'inde revizyon imar planlarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, kentsel dönüşüm hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Yakın zamanda başlaması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sandal "Bayraklı'nın 60 yıllık kentsel dönüşüm hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Tarihimizde ilk kez dönüşüme bu kadar yakınız. İlk kazmayı çok kısa süre sonra vuracağız" dedi.

Bayraklı Belediyesinin; Cengizhan, Fuat Edip Baksı, Alpaslan mahallelerindeki 60 hektarlık alanı kapsayan Revizyon İmar Planları geçtiğimiz aylarda tamamlanarak yürürlüğe girdi. Kentsel dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldıran plan çalışmaları, bölgeyi 60 yıllık dönüşüm hayalinde bir adım daha ileriye taşıdı. Yürürlüğe giren yeni planlar doğrultusunda kurulan yapı kooperatifleri, hak sahipleri ile anlaşarak dönüşümün önünü açtı.

İnşaatlar yakın zamanda başlayacak

Bu kapsamda kurulan Yarım Asır Yapı Kooperatifi, üyelerinin ve bölgedeki hak sahiplerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ekrem Akurgal Spor Salonu'ndaki toplantıya, Başkan Serdar Sandal, Cengizhan Mahallesi Muhtarı Taner Kanbur, kooperatif üyeleri, hak sahipleri ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldı. Mahalledeki tapu sahiplerinin kooperatifle anlaşma süreçleri ve inşaatların başlama aşamasına yönelik bilgiler verildi. Hak sahiplerinin kooperatif ile anlaşmalarının ardından, dönüşüm faaliyetlerinin yakın zaman içinde başlayacağı belirtildi.

"Bayraklı Türkiye'nin kalbi olacak"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklımızın belki de en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Ben göreve geldiğimde, kimse bu hayalin gerçek olacağına inanmıyordu. 'Bu işe girme, yapamazsın' diyorlardı. Gelinen noktada hazırladığımız planlar ve kooperatiflerimizin çalışmalarıyla kentsel dönüşümün başlaması bir hayal olmaktan çıktı. Bugün bir sözümüzü daha tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayraklı'yı sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de kalbi yapmak için emin adımlarla çalışıyoruz. ve tüm bunları pandemiye, depreme, sele ve ekonomik zorluklara rağmen yaptık. Bu dönüşüm formülünden hem hak sahipleri, hem belediye hem de firmalar mutlu olacak. Bayraklı; modern konutları, sosyal yaşam alanları, parkları ve yolları ile örnek bir kent olacak" dedi.

Yarım Asır Yapı Konut Kooperatifi Başkanvekili Tarık Bayrak da, "Bizler de modern konutlarda oturmak, güvenli yapılarda ikamet etmek istiyoruz. Bu hayalimiz doğrultusunda yıllardır verdiğimiz mücadelede önemli bir yol kat ettik. Amacımız herkesin mutlu olduğu bir süreci, en kısa sürede başlatmak. Ne kadar hızlı anlaşırsak, o kadar büyür ve dönüşüme o kadar erken başlarız. Bu süreçte ortaya koyduğu mücadele için Başkanımız Serdar Sandal'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR