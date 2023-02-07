Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi. Peki, Bayraklar neden yarıya indi? Bayraklar neden yarıya indirildi?

Milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi. Peki, Bayraklar neden yarıya indi? Bayraklar neden yarıya indirildi? İşte detaylar haberimizde...

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecek.

Ankara'da da Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden olan 50. Yıl Parkı'nda bulunan bayrak da yarıya indirildi.