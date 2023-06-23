Bakanlık ile Baykar Makine Sanayi Ticaret AŞ arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için protokol imzalanmıştı. LGS sonuçlarının açıklanması sonrası gözler liselere çevrildi. Peki, Baykar Lisesi nerede? Baykar Lisesi nerede açılacak? Baykar Lisesi taban puanı kaç? Baykar Lisesi telefon iletişim numarası! Baykar Lisesi ne zaman açıldı? İşte detaylar…

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'İlk kez bu okulumuzda, tüm öğrenciler, ki 50 öğrenci alacağız. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak' demişti. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra bu liseye yerleşmek isteyen öğrenciler merakla soruyor. Baykar Lisesi nerede? Baykar Lisesi nerede açılacak? Baykar Lisesi taban puanı kaç? Baykar Lisesi telefon iletişim numarası! Baykar Lisesi ne zaman açıldı? Tüm bu soruların cevapları haberimizde…

BAYKAR LİSESİ NEREDE?

MEB ve Baykar Makine Sanayi Ticaret AŞ birlikteliği ile açılışı yapılan Baykar Lisesi araştırılıyor. Baykar Lisesi, İstanbul Başakşehir'de bulunuyor. İşte açık adresi: BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH.BAŞÖĞRETMEN CAD. HACI ŞÖHRET DEMİRÖZ FEN LİSESİ NO: 1/1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

BAYKAR LİSESİ NEREDE AÇILACAK?

Mayıs ayında Bakanlık'ın Baykar Makine AŞ ile açtığı okul merak ediliyordu. İşte o lise İstanbul Başakşehir'de açıldı. Bakan Özer, burasının çok özellikli bir meslek lisesi olacağını, sınavla öğrenci alacağını söyleyerek, şunları kaydetti: "Ama sadece sınavla öğrenci almayacak, aynı zamanda sınavla yerleşen öğrenciler mülakattan geçirilecek. İkincisi hazırlık okulu olacak. İngilizce bir yıl hazırlık okulu olacak. Bu alandaki, Baykar grubundaki uluslararası uzmanlar derslere girecek. Öğrenciler dışarıdan savunma sanayiyle ilgili beceri eğitimi almak için yer aramayacak. Doğrudan burada beceri eğitimini alacak. Ve her bir öğrenci şu andaki okullarımızdaki en yüksek oranda bursla desteklenecek. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde asgari ücretle ilişkilendirilmiş burs alan bir okul türümüz yok, ilk kez bu okulumuz. Tüm öğrenciler, 50 öğrenci alacağız, her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak. Asgari ücret değiştiği, yükseldiği zaman da o burs miktarı da yükselmiş olacak."

BAYKAR LİSESİ TABAN PUANI KAÇ?

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi henüz açılıp açılmadığı bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanı Özer ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından ilgili protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında İstanbul'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk kez açılacak Baykar Millî Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler hazırlık+4 yıl eğitim görecek. Buradaki başarılı öğrencilere hem lise hem de üniversite eğitimlerinde Baykar bursu ile destek verilecek.