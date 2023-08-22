Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzede vatandaşlar için yapımına Baykar Toplu Konutlarında çalışmalar sürüyor. Kahramanmaraş'ta 15 bloklu 300 konut ve 3 görevli dairesinin de bulunacağı Onikişubat ilçesi Kurtlar ve Önsen mevkiindeki toplu konut alanında çalışmalar hızla devam ediyor. TOKİ tarafından kontrolü yapılan ve tünel kalıp sistemiyle başlanan inşaat projesi bir yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek.

Baykar'dan deprem bölgesinde toplu konut atağı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzede vatandaşlar için yapımına Baykar Toplu Konutlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin teknoloji devi Baykar tarafından depremzede vatandaşlar için konut hamlesi geldi. Kahramanmaraş'ta 15 bloklu 300 konut ve 3 görevli dairesinin de bulunacağı Onikişubat ilçesi Kurtlar ve Önsen mevkiindeki toplu konut alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

TOKİ tarafından kontrolü yapılan ve tünel kalıp sistemiyle başlanan inşaat projesi bir yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek.

Baykar Kahramanmaraş Proje Müdürü Murat Devrim yaptığı açıklamada, "Baykar olarak ilk önce 2 farklı bölgeye konteyner kent kurduk. Konteyner kentlerde acil olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Daha sonra da kalıcı deprem konutlarını inşa etmeye başladık. Biz zaten Kahramanmaraşlıların devamlı yanındayız hizmet vermek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Burada 15 konut 303 konut yapılacağı bölgedeyiz. Burada bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmek üzere yapımına başladık. Çok hızlıca bir yıl içinde burayı teslim edeceğiz. Tünel kalıp ile yapacağız TOKİ'nin kontrolünde yapılıyor. Tünel kalıp teknolojisi zaten deprem konusunda kendisini kanıtlamıştır" dedi.