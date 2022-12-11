Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruda yer alan 'Bayındır Han' ismi büyük merak uyandırdı. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunda cevap şıkları arasında yer alan Bayındır Han, Dede Korkut Hikayeleri'nde yer alan bir karakter midir? Peki, Bayındır Han kimdir? Bayındır Han Dede Korkut Hikayelerinde geçiyor mu?

Tarihte Bayındır Bey'in kim olduğu merak ediliyor. Tarihi diziler ve filmlerde Bayındır Bey ismi sıkça geçer. Peki, Bayındır Bey kimdir?Bayındır Han Dede Korkut Hikayelerinde geçiyor mu? İşte detaylar haberimizde...

BAYINDIR HAN KİMDİR?

Bayındır Han - Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata (Dede Korkut) öykülerinde Han'lar Han'ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir. İsminin anlamına bakıldığında Ülkeyi dirlik ve düzen içinde tutan, geliştiren, uygarlığı yayan bir kişi olduğu ve bu ismin belki de bir unvan olarak verildiği akla gelmektedir.

Etimoloji

(Bay) kökünden türemiştir. Memleketler inşa eden demektir. İmar etmek, bakıp güzelleştirmek anlamını taşır. Moğolcada Bayı/Bayıh fiili olmak ve bir yerde bulunmak, Mançuca Ba sözcüğü yer manasına gelir.

BAYINDIR HAN HİKAYESİ NEDİR?

Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü.

Bayındır Han'ın şölenine giden Dirse Han'ın kara çadıra oturtulduğu için hissettiklerini, sonrasında bir oğlu olmasını, oğlu Boğaç Han'ın kahramanlıklarını ve iftiraya uğrayışını anlatan Dede Korkut hikâyesi.

Bayındır Han, Oğuz beylerine her sene büyük bir şölen düzenler. Yine bir sene gelecek konukların üç ayrı çadırda ağırlanmasını emreder. Bunlar ak, kızıl ve kara çadırlardır. Ak çadır oğlan çocuğu olanlar için, kızıl çadır kız çocuğu olanlar için, kara çadır ise hiç çocuğu olmayanlar içindir. Bayındır Han, çocuğu olmayanları Tanrı'nın lanetledikleri olarak görür. Dirse Han'ın ise çocuğu yoktur ve gördüğü muameleden hoşnutsuz olur. Hanımından hesap sorar. Hanımı, bir ziyafet vermeyi önerir. Bu ziyafete gelen birinin duası tutarsa Tanrı onlara bir çocuk verecektir. Dirse Han bu öğüdü tutar ve büyük bir ziyafet verir. Hayır duası alır ve sonunda sağlıklı bir oğlu olur. Oğlan büyür ve Bayındır Han'ın büyük boğasıyla güreşir, kuvvetli yumruğuyla boğayı dizginler ve yener. Böylece Boğaç adını alır. Şan kazanıp Dede Korkut'un iltifatlarına nail olur, babası tarafından beylik verilerek ödüllendirilir.

Dirse Han'ın kırk yiğidi Boğaç'ı kıskanır. Bir fesatlık düşünürler ve babasını Boğaç Han'a karşı doldururlar. Bir av düzenlenir ve yiğitlerinin baskısına boyun eğen Dirse Han, oğlu Boğaç'ı okla vurur. Öldüğünü sanıp evine döner. Boğaç'ın anası kocasının yanında oğlunu göremeyince telaşlanır. Yanına kırk ince kız alıp oğlunu aramaya çıkar. Onu kırda kanlar içinde bulur. Boğaç, yardımına Hızır İlyas'ın yetişmesi sayesinde hayatta kalmıştır. Boğaç Han'ın yarasına anasının sütüyle dağ çiçeğinden yaptıkları merhemi sürerler. Oğlan şifa bulunca babasına haber vermezler ama hain kırk yiğidin bundan haberi olur. Düzenleri ortaya çıkacak diye Dirse Han'ı tutsak edip kaçırırlar. Boğaç'ın anası, Dirse Han'ın kaçırıldığını duyunca oğlundan babasını kurtarmasını ister. Boğaç Han babasına kin bağlamaz ve onu kırk yiğidin elinden kurtarır. Hanlar Hanı Bayındır Han oğlana taht verir.