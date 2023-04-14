Bayılınca oruç bozulur mu? Diyanet açıklaması! Bayılmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı içerisinde merak edilen sorulardan biri de "Bayılınca oruç bozulur mu?" oluyor. Diyanet'in açıklamalarına göre bayılmak orucu bozar mı? Bilindiği üzere; bayılmak bir rahatsızlıktır. İnsanlar çeşitli sebeplerden ötürü bayılma refleksi yaşarlar. Bayılan kişiyi su ile ayıltma yönteminden dolayı Ramazan ayında bayılınca oruç bozulur mu?

Bayılınca oruç bozulur mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan üç aylar içerisinde yer almaktadır. Müslüman alemi için önemli aylar arasında yer alan on bir ayın sultanı Ramazan ayında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Oruçluyken bayılmak orucu bozar mı sorusu Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşın ilgisini çekmeye başladı. Çeşitli nedenlerle bayılmak mümkün. Bu sırada ayılmak için farklı yöntemler kullanılabiliyor. Ramazan nedeniyle bayılmak orucu etkiler mi, bozar mı?

BAYILINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Kişini bayılma hali, baygınlık durumu gibi olaylar rahatsızlık belirtisidir. Bu halin uzun ya da kısa sürmesi tamamen o kişinin hastalık durumuna bağlı iken genellikle bayılan insanlara su verilmektedir. Bayılmak, bir hastalıktır; bir bakıma da uyumak gibidir. Gün içinde uzun veya kısa süreli bayılmak orucu bozmaz. Ancak ayıltmak için kendisine su verilmişse veya ayıldıktan sonra kendine gelebilmek için su veya ilaç içmişse haliyle orucu bozulmuş olur. Ramazandan sonra onun yerine güne gün olarak oruç tutar, kaza eder. Fakat ramazan ayının başından sonuna kadar baygın bir halde/komada kalan bir kimse, daha sonra kendine geldiğinde, bu oruçları kaza etmesi gerekir. Bunda ittifak vardır. Çünkü bayılma hali, -biraz önce de belirttiğimiz gibi- bir hastalıktır. Böyle bir halin bu kadar uzaması da çok az olur. Nâdir olan şeylerdeki meşakkat ise ruhsata medâr olmaz; yani az görülen bir güçlük izne sebeb olmaz; dolayısiyle kişi, tutamadığı oruçları kaza etmekle mükelleftir. [Bilmen, Ö.N., Büyük İslâm İlmihali, Kaza Edilmesi Gereken Ve Gerekmeyen Oruçlar, md. 132]

DİYANET AÇIKLAMASI - BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan diyanet, şu fetvada bulundu :



"Bayılan kimseler hasta gibidirler. Ayıltmak için kendisine su verilmişse veya kendisi ayıldıktan sonra kendine gelebilmek için su veya ilaç içmişse orucu bozulmuş olur. Bu durumda Ramazandan sonra gününe gün oruç tutması yeterli olur". Diyanetin açıklamasından anlaşılacağı üzere, bayılmanın irade dışı gerçekleşmesine dayanılarak, bayılma halinde gerekli müdahalelerin yapılması halinde, oruç sadece kaza edilmesi kaidesiyle bozulmuş olup, kefaret gerektirmez.