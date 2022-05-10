İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı'nın başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı nerede çekildi? Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer almakta. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan Bayi Toplantısı filmi için araştırmalar sürüyor. Bayi Toplantısı otel nerede? Bayi Toplantısı ne zaman, hangi yıl çekilmiştir? Bayi Toplantısı konusu ne, nerede çekildi? Bayi Toplantısı filmindeki otel nerede? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman çıktı?

BAYİ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayi Toplantısı filmi 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor. Filmin tekrarı 22:30 'da yayınlanacak.

BAYİ TOPLANTISI NE ZAMAN ÇIKTI?

Bayi Toplantısı, Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı, Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol yer almaktadır. Film 21 Şubat 2020'de vizyona girmiştir.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kurulan bölgede çekildi. Filmin çekildiği otel de büyük ilgi görmekte. Filmde, bu otelin adı Yurdaeroğlu Resort olarak geçmektedir. Ancak Türkiye'de, bu isimde bir otel bulunmamaktadır.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

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