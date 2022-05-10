Bayi Toplantısı konusu ne, nerede çekildi? Bayi Toplantısı filmindeki otel nerede? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman çıktı?
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Bayi Toplantısı konusu ne, nerede çekildi? Bayi Toplantısı nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Onur Buldu, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer alıyor. Film, iş toplantısı için bir araya gelen Namık, Adem ve Sadık'ın absürt serüvenini anlatmakta. Peki, Bayi Toplantısı otel nerede? Bayi Toplantısı ne zaman, hangi yıl çekilmiştir?
İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı'nın başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı nerede çekildi? Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer almakta. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan Bayi Toplantısı filmi için araştırmalar sürüyor. Bayi Toplantısı otel nerede? Bayi Toplantısı ne zaman, hangi yıl çekilmiştir? Bayi Toplantısı konusu ne, nerede çekildi? Bayi Toplantısı filmindeki otel nerede? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman çıktı?
Bayi Toplantısı filmi 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor. Filmin tekrarı 22:30 'da yayınlanacak.
Bayi Toplantısı, Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı, Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol yer almaktadır. Film 21 Şubat 2020'de vizyona girmiştir.
Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kurulan bölgede çekildi. Filmin çekildiği otel de büyük ilgi görmekte. Filmde, bu otelin adı Yurdaeroğlu Resort olarak geçmektedir. Ancak Türkiye'de, bu isimde bir otel bulunmamaktadır.
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman