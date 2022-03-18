Bayhan kimdir? TV8 konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan hayatı ve biyografisi...

Bayhan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk şarkıcı Bayhan Gürhan hayatı ile son zamanların dikkat çeken ismi oluyor. Gerek farklı tarzı gerekse şarkılarındaki yorumuyla adını duyuran şarkıcının hayatı, şarkıları ve albümleri merak edilmekte. Peki, Bayhan kimdir? Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan mesleği nedir? Bayhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi.

2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

ALBÜMLERİ

2004 Hayal Edemiyorum

2008 Kısa Veda

2021 Gidiyorum

SİNGLE'LARI

2020 Seninle Olmak Var Ya

2020 Sende Kalmış

2021 Alacakaranlık

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