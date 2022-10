Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Popstar Bayhan'ın hayatı!

Bayhan Gürhan kimdir? 2003 yılında Kanal D ekranlarından yayınlanan Popstar Türkiye'deki performansıyla ve Deniz Seki ile arasında geçen diyalog ile isminden söz ettiren Bayhan Gürkan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen ve Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Bayhan Gürhan, Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kullanıcılar Bayhan Gürhan hakkında internette en çok Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, aslen nerelidir? Popstar Bayhan ile Deniz Seki arasında ne oldu? gibi sorular araştırılıyor. İşte Bayhan Gürhan ile ilgili merak edilen detaylar.



Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu.



Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı.



Bayhan çocukluğu ile ilgili konulara değindiğinde ise "Mesela kendimden bahsedecek olursam. Benim hayatımda ilk öğrendiğim din Hristiyanlık. Çünkü çocukken annem vefat ettikten sonra Almanya'ya götürüldüm. Beş altı yaşlarındaydım. Ondan sonra Almanya'da yaşamaya devam ediyorum. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıldığımda. Çocuk Esirgeme Kurumu'nu yöneten insanlar, rahibeler. Kendi inançları çerçevesinde bana doğru yolu göstermeye çalışmışlar. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.