Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Popstar Bayhan'ın hayatı!
Gündem Haberleri
Bayhan Gürhan kimdir? 2003 yılında Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüriliğini yaptığı Popstar yarışmasındaki performansı ve kendine has yorumuyla büyük ses getiren Bayhan Gürhan son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Bayhan Gürhan kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Popstar Bayhan'ın hayatı!
Bayhan Gürhan kimdir? 2003 yılında Kanal D ekranlarından yayınlanan Popstar Türkiye'deki performansıyla ve Deniz Seki ile arasında geçen diyalog ile isminden söz ettiren Bayhan Gürkan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen ve Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Bayhan Gürhan, Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kullanıcılar Bayhan Gürhan hakkında internette en çok Bayhan Gürhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, aslen nerelidir? Popstar Bayhan ile Deniz Seki arasında ne oldu? gibi sorular araştırılıyor. İşte Bayhan Gürhan ile ilgili merak edilen detaylar.
BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?
Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu.
Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı.
BAYHAN GÜRHAN'IN YOUTUBE RÖPORTAJI!
BAYHAN'IN RÖPORTAJINDAN ÖNE ÇIKANLAR!
BAYHAN HİÇ UYUŞTURUCU KULLANDI MI?
Bayhan Gürhan uyuşturucuyla alakalı "Sokaklarda çok zor yıllar yaşadım. Toplamda yıllarca belki sokaklarda kaldım. Şimdi ne bekliyorsun? Yok ben kedi gibi süt içmeyi beklemiş olmayacağım herhalde. Mutlaka ben de boşluklara düşeceğim. Fakat hayatım boyunca hiç kimyasal kullanmadım. Yani sentetik kimyasaldan bahsediyorum, hiç kullanmadım. Aspirin bile kullanmam mesela. 17 yaşımdan itibaren. Tamamen artık tamam yani. Anladık. Tamam adres yok, gidecek yer yok. Okey de hani ne yapacağım ben? Ben niçin varım diye kafama dank etti ya. Sigarayı, alkolü tamamen bıraktım. Bu bir tercihtir. Canım isterse içerim. İçmiyorum da istersem içerim. Ama bu kimseyi bağlamaz, bağlamamalı." ifadelerini kullandı.
"ABLAMIN ÖLÜMÜNDEN SONRA HAYAT BENİM İÇİN KOPTU"
Zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve 5 yaşındayken annesinin gözü önünde intihar etmesinden bahseden Bayhan, ablasının ölümünü de anlattı. Hayatının en zorlu günlerini anlatan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ablam 1993 yılında Almanya'da trafik kazası geçirdi. Ablamın cenazesini getirdikten sonra hayat benim için kopmuş oldu. 13 yaşında ablamı kaybettikten sonra hiçbir akrabamın yanına sığamadım, hep kovdular."
''SOKAKTA BENİ TACİZ ETMEYE ÇALIŞANLAR OLDU''
Kalaycıoğlu'nun "Sokakta hiç tacize uğradın mı?" sorusu üzerine konuşan Bayhan, "Çocuk olduğum için yeltenenler oldu. Çaresiz ve gözü kördüm ama hep üstüm dolu gezerdim. Sokaklarda büyüdüğüm için çoğu şeyi bilirdim. Sokaklarda çaresiz kalıyorsun ve kendini korumak zorundasın. Bana kimse yol göstermedi. Hayatta kalmak için hep elimdeki imkanları değerlendirmeye çalıştım. Bir çorbacıdan meyve bıçağı çalarak onu bilettim. Sokaklarda o şekilde kalabildim. Kimlik kontrollerinde polis benden bıçağı alırdı, ben de başka yerden tekrar bulurdum. Sokaklarda kötü amaçlı insanlar var. Başına her şey gelebilir ve kendini savunmak zorundasın. Ben her zaman kendimi savunabildim. Taciz için yeltenenler olduğunda amacına ulaşamadı" dedi.
''YILLARCA SOKAKLARDA KALDIM''
Röportajında iddialı açıklamalarına devam eden Bayhan'ın "Şimdi ben sokaklarda büyümüş bir adamım. Evsiz olarak sokaklarda büyümüş, yaşadığım, doğduğum ülkeyi bilmeyen bir gurbetçi. Yani kendi ülkemde gurbetçi olarak sokaklarda kalmış, çok farklı. Yani bu ülkede doğmuş, bu ülkede büyümüş olmasına rağmen sokakta kalan değil, bu ülkede doğup, başka bir ülkede büyüyüp burada sokaklarda kalan bir vatanda yani o kadar çok çarpık gerçek. Sokaklarda çok zor yıllar yaşadım" ifadeleri dikkat çekti.
''BENİ RAHİBELER BÜYÜTTÜ''
Bayhan çocukluğu ile ilgili konulara değindiğinde ise "Mesela kendimden bahsedecek olursam. Benim hayatımda ilk öğrendiğim din Hristiyanlık. Çünkü çocukken annem vefat ettikten sonra Almanya'ya götürüldüm. Beş altı yaşlarındaydım. Ondan sonra Almanya'da yaşamaya devam ediyorum. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıldığımda. Çocuk Esirgeme Kurumu'nu yöneten insanlar, rahibeler. Kendi inançları çerçevesinde bana doğru yolu göstermeye çalışmışlar. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.
''ANNEM, BERABER ALDIĞIMIZ FARE ZEHRİNİ İÇEREK İNTİHAR ETTİ''
Annesini kaybettiği anları paylaşırken duygu dolu anlar yaşayan Bayhan, annesinin intiharı ile ilgili olarak "Beş yaşında Annem fare zehri içti. Beraber gittik aldık ve tabi annem nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyorum. Etini tutup gidiyorum. Kendine göre gerekçeleri olabilir ama hiçbir intihar gerekçe değildir. Annemin de arzu ederek ve isteyerek intihar ettiğini düşünmüyorum. O anki bir gaflet, belki bir cinnet, belki bir duygu boşluğudur. Hiç kimse ama hiç kimse. Kendi canına isteyerek son veremez." dedi.
''AKRABALARIMIN EVİNE SIĞAMADIM, GİTTİĞİM HER YERDEN KOVDULAR''
Gökay Kalaycıoğlu'nun akrabalarıyla ilgili sorusuna cevap olarak Bayhan "Hiçbir yere sığamadım, hiçbir yere sığamadım yani. Gittiğim her yerde kovdular beni. Bir hafta bir yerde. Mesela Eskişehir'de bir halam vardı. Önce onda kaldım. Hatta orada ben marangoza çıraklık yaptım 11 yaşındayken. O da birkaç ay dayanabildi bana. En çok o dayandı." dedi.