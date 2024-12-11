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Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü?

Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü?
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ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 173. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü?

aşrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 173. bölümüyle ekranlarda olacak. Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü?

BAYHAN BEY ŞEHİT Mİ OLDU, ÖLDÜ MÜ?

Sofia ve Lucas Osman Bey'in karargahına saldırı düzenlerler. Osman Bey'in beylerinden Bayhan Bey, kılıçlarının ucunda mıdır? Bayhan Bey şehit mi olacaktır? Sofia ve Lucas'ın yaptığı bu hamle Osman Bey'in gireceği savaşı nasıl etkileyecektir?

Bayhan Bey'in ölüp ölmediği bugün belli olacak.

BAYHAN BEY KİMDİR?

Bayhan Bey / Taner Ertürkler

Kızılçınaroğulları Beyliği'nin beyidir. İç güveysi olarak gelmiş beyliğin başına geçmiştir. Sinsi, çıkarcı, menfaatperest bir karakterdir. Çok varlıklıdır ancak bir o kadar da cimridir. Tersi terstir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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