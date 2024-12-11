Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü?

aşrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 173. bölümüyle ekranlarda olacak. Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü?

BAYHAN BEY ŞEHİT Mİ OLDU, ÖLDÜ MÜ?

Sofia ve Lucas Osman Bey'in karargahına saldırı düzenlerler. Osman Bey'in beylerinden Bayhan Bey, kılıçlarının ucunda mıdır? Bayhan Bey şehit mi olacaktır? Sofia ve Lucas'ın yaptığı bu hamle Osman Bey'in gireceği savaşı nasıl etkileyecektir?

Bayhan Bey'in ölüp ölmediği bugün belli olacak.

BAYHAN BEY KİMDİR?