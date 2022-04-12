Bayern Münih - Villarreal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Bayern Münih - Villarreal Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri ki

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BAYERN MUNIH - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayern Münih - Villarreal maçı 12 Nisan Salı bugün saat 22:00 'da başlayacak.

BAYERN MUNIH - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

BAYERN MUNIH - VILLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Bayern turnuvaya veda etmiş oldu. Villarreal yarı finale yükseldi.

BAYERN MUNIH - VILLARREAL MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-1 bitti. Maçın golleri şu şekilde:

Bayern Münih'in golleri:

52. dakika : Robert Lewandowski

Villarreal'in golleri:

88. dakika : Samuel Chukwueze

BAYERN MUNIH - VILLARREAL MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özeti maçın ardından Exxen TV'de yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - VILLARREAL ÖZET İZLE!

BAYERN MUNIH - VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MUNIH - VILLARREAL MAÇI İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Bayern Münih - Villarreal arasında oynanan ilk maçı Villarreal 1-0 kazanmıştı.

BAYERN MUNIH ELENDİ Mİ?

Bayern Münih eleniyor ve turnuvaya veda ediyor. Villarreal yarı finale yükseldi.

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