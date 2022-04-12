Bayern Münih - Villarreal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Bayern Münih - Villarreal Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri ki
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Bayern Münih - Villarreal arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Bayern Münih - Villarreal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Villarreal EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. Bayern Münih - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Bayern Münih - Villarreal maçının gollerini kim attı? İşte maç özeti...
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Bayern Münih - Villarreal maçı 12 Nisan Salı bugün saat 22:00 'da başlayacak.
Bayern Münih - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.
Maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Bayern turnuvaya veda etmiş oldu. Villarreal yarı finale yükseldi.
Maç 1-1 bitti. Maçın golleri şu şekilde:
Bayern Münih'in golleri:
- 52. dakika : Robert Lewandowski
Villarreal'in golleri:
- 88. dakika : Samuel Chukwueze
Maç özeti maçın ardından Exxen TV'de yayınlanacak.
BAYERN MUNIH - VILLARREAL ÖZET İZLE!
Maç, Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Bayern Münih - Villarreal arasında oynanan ilk maçı Villarreal 1-0 kazanmıştı.
Bayern Münih eleniyor ve turnuvaya veda ediyor. Villarreal yarı finale yükseldi.