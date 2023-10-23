Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Yarın saat 19.45'te oynanacak mücadelede Alman devinin 5 yıldız futbolcusu kadroda yer almayacak. Peki, Bayern Münih'te hangi futbolcular sakat, Galatasaray maçında kimler oynayamayacak? İşte, Bayern Münih'te sakat futbolcular!

Bayern Münih'te sakat futbolcular! Bayern Münih'te hangi futbolcular sakat, Galatasaray maçında kimler oynayamayacak?

Bayern Münih'te sakat futbolcular! Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Yarın saat 19.45'te oynanacak mücadelede Alman devinin 5 yıldız futbolcusu kadroda yer almayacak. Peki, Bayern Münih'te hangi futbolcular sakat, Galatasaray maçında kimler oynayamayacak? İşte, Bayern Münih'te sakat futbolcular haberimizde!

BAYERN MÜNİH'TE SAKAT FUTBOLCULAR

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda 5 yıldızı yer almıyor. Alman devinde Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Raphael Guerreiro, Serge Gnabry ve Manuel Neuer kamp kadrosunda bulunmuyor.

3 FUTBOLCU SAKAT

Bayern Münih'te son idmana katılan Serge Gnabry ve Manuel Neuer'in yanı sıra sakat futbolcular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

4 PUANIMIZ VAR

Galatasaray ile Bayern Münih, 24 Ekim Salı saat 19.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. A Grubu'nda 2. sırada yer alan temsilcimizin 4 puanı bulunuyor. Tüm maçlarını kazanan Alman devi ise liderlik koltuğunda oturuyor.