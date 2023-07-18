Bayern Münih-Rottach Egern maç özeti! (VİDEO) Bayern Münih-Rottach Egern maçı golleri kim attı?

Bayern Münih ile Rottach-Egern arasında oynanan maçın özeti merak ediliyor. Maçta atılan 27 golün tamamı Bayern Münih tarafından Rottach Egern ağlarına oldu. Peki Bayern Münih-Rottach Egern maçı golleri kim attı? İşte Bayern Münih Rottach Egern maç özeti izle araştırması yapanlar için Bayern Münih Rottach Egern maçı özeti videosu!