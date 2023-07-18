Bayern Münih-Rottach Egern maç özeti! (VİDEO) Bayern Münih-Rottach Egern maçı golleri kim attı?
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Bayern Münih ile Rottach-Egern arasında oynanan maçın özeti merak ediliyor. Maçta atılan 27 golün tamamı Bayern Münih tarafından Rottach Egern ağlarına oldu. Peki Bayern Münih-Rottach Egern maçı golleri kim attı? İşte Bayern Münih Rottach Egern maç özeti izle araştırması yapanlar için Bayern Münih Rottach Egern maçı özeti videosu!
Bayern Münih Rottach Egern maç özeti! Bayern Münih ile Rottach-Egern arasında oynanan maçın özeti merak ediliyor. Maçta atılan 27 golün tamamı Bayern Münih tarafından Rottach Egern ağlarına oldu. Peki Bayern Münih-Rottach Egern maçı golleri kim attı? İşte Bayern Münih Rottach Egern maç özeti izle araştırması yapanlar için Bayern Münih Rottach Egern maçı özeti videosu haberimizde...
BAYERN MÜNİH - ROTTACH EGERN MAÇ ÖZETİ
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Golleri atan futbolcular şu şekildedir:
- 3' Musiala
- 4' Gnabry
- 8' Davies
- 11' Gnabry
- 13' Musiala
- 20' Laimer
- 22' Tel
- 25' Tel
- 27' Mazraoui
- 28' Tel
- 30' Upamecano
- 34' Tel
- 35' Sane
- 36' Musiala
- 41' Tel
- 42' Musiala
- 43' Gnabry
- 44' Musiala
- 49' Sabitzer
- 64' Sabitzer
- 66' Sabitzer
- 70' Sabitzer
- 72' Sabitzer
- 74' Guerreiro
- 85' Gravenberch
- 86' Coman
- 89' Mane