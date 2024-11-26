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Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Bayern Münih-PSG karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun iki dev kulübü, prestij dolu bu mücadelede karşı karşıya geliyor. Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? gibi sorular, futbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Bayern Münih ile Psg, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşacak. Maç, 26 Kasım 2024 Salı günü oynanacak ve Avrupa futbolunun bu dev rekabeti Allianz Arena'da sahne alacak. Kritik mücadele, gruptan çıkma hedefinde büyük bir öneme sahip. Her iki takımın yıldızlarla dolu kadrosu, taraftarlarda büyük bir heyecan yaratıyor. Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak bu dev karşılaşmanın detayları ve maçın şifresiz olup olmayacağı da merak konusu oluyor. Peki, Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BAYERN MUNIH-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-PSG maçı, sadece grup aşaması için değil, Avrupa'nın en büyük futbol sahnesinde rekabetin zirvesini görmek isteyenler için de büyük bir önem taşıyor.

Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

BAYERN MUNIH PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

26 Kasım 2024'te oynanacak bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihine geçmeye aday bir maç olacak. Maç saat 23:00'da tabii spor üzerinden izlenebilecek.

BAYERN MUNIH PSG UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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