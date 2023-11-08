Bayern Münih takımını ve Alman Milli Takımın kalecisi olan yıldız futbolcu Manuel Neuer hakkında çıkan kanser haberlerinin ardından futbolseverler ve sevenleri Neuer'in hastalığı nedir? Sorusu aratıldı. Arama motorlarında Manuel Neuer hasta mı, neyi var, kanser mi? sorusu aratılıyor. Peki, Bayern Münih Neuer neden yok, dünya kupasına gidecek mi? İşte detaylar…

Manuel Neuer hasta mı, neyi var, kanser mi? sorusu merak ediliyor. Galatasaray ve Bayern Münih karşılaşmasında Neuer'i göremeyen taraftarlar Arama motorlarında Bayern Münih Neuer neden yok, dünya kupasına gidecek mi? Neuer'in hastalığı nedir? sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...

MANUEL NEUER'İN HASTALIĞI NEDİR?

Manuel Neuer yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi; "Deri hastalıkları söz konusu olduğunda ikimizin de kişisel geçmişleri var. Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." sözlerinin ardından şunları ekledi;

"Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum."

BAYERN MÜNİH NEUER NEDEN YOK, DÜNYA KUPASINA GİDECEK Mİ?

Tenisçi Angelique Kerber ile bakım ve güneş koruma ürünlerini piyasaya sürecek ortak bir şirket kuran Neuer, şirketin tanıtımına ilişkin yapılan basın duyurusunda açıklamalarda bulundu. Neuer, Kerber ve kendisinin cilt hastalıklarına ilişkin önceden yaşanmış hikayeleri olduğunu belirterek, kendisinin cilt kanserinden dolayı üç kez ameliyat edildiği bilgisini paylaştı.

Tecrübeli kaleci, sürekli açık havada antrenman yaptığını ve boş vaktini de doğada geçirmeyi sevdiği için güneşten korunmaya dikkat ettiğini kaydetti. Öte yandan Neuer omuzundaki sakatlık sebebiyle bir süreden beri forma giymiyor. Ancak Neuer'in 18 gün sonra Katar'da başlayacak 2022 Dünya Kapası öncesinde kaleye döneceği bildirildi. Cilt kanseri, vücudun cilt tabakasında (deride) meydana gelen kanser türlerinin genel adıdır. Cilt kanseri, cildin farklı katmanlarından kaynaklanabilen bir dizi kanser türünü içerebilir.