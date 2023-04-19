Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? B. Münih - Manchester City maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Bayern Münih - Manchester City takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Manchester City maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?