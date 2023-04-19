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Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Napoli ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Futbolseverler şimdi ise Bayern Münih - Manchester City maçını merak ediyor. Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Rodrygo'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Lig'inde yarı finale çıktı. Gündemde yer alan Şampiyonlar Ligi maçlarında biri ise Bayern Münih - Manchester City maçı oldu. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi maçı olan Bayern Münih - Manchester City maçı 19 Nisan günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma CBC Sport ve Exxen'de yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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