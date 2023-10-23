Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın evinde Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bayern Münih maçı primine kadar, Bayern maçında prim var mı?

Bayern Münih maçı primine kadar, Bayern maçında prim var mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın evinde Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla birlikte 3. kez rakip olacak. Bayern Münih maçı primine kadar, Bayern maçında prim var mı?

AVRUPA'DABÜYÜK HEYECAN!

Galatasaray, gruplara sahasında Kopenhag ile 1-1 berabere kalarak başladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci maçta ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bayern Münih de grubun ilk mücadelesinde evinde Manchester United'ı 4-3, ikinci karşılaşmada da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1'lik skorla yendi.

3. randevu

Galatasaray ile Bayern Münih bugüne kadar resmi maçlarda 2 kez rakip oldu. 1972 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlardan Alman ekibi 1 kez galip ayrılırken, 1 müsabakada da berabere sona erdi. Aslan 1 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

BAYERN MÜNİH MAÇI PRİMİNE KADAR?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçına odaklanırken, sarı-kırmızılı yönetimden de bu maç için prim kararı geldi.

Galatasaray Yönetimi, Alman ekibi ile oynanacak maç için kesenin ağzını açtı.

Bayern Münih'in mağlup edilmesi durumunda elde edilecek 2.8 milyon euron'un 1 milyon euro'su takıma eşit olarak dağıtılacak.